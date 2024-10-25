Курганский «Ремстанкомаш» обжалует в Верховном суде обвинение в дроблении бизнеса

Екатеринбургское ООО «Ремстанкомаш», владеющее одноименным заводом в Кургане, собирается оспорить в Верховном суде РФ доначисление ФНС налогов и штрафов на сумму 52,4 млн руб., а также обвинение в дроблении бизнеса. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил директор и владелец компании Владимир Шумаков.

ООО «Ремстанкомаш» намерено обжаловать постановление кассационной инстанции Арбитражного суда Уральского округа от 21 октября. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд подтвердил законность решения ИФНС №31 по Свердловской области о начислении организации 46,2 млн руб. задолженности по налогу на прибыль и штрафа в размере более 6,1 млн руб. Долг был выявлен после выездной проверки. Кроме того, ФНС уличила «Ремстанкомаш» в дроблении бизнеса с помощью четырех предпринимателей и курганского ООО «Уралмаштехремонт».

«Предприятие с выводами проверки не согласно. Никаких схем дробления бизнеса не использовалось, напротив, задолго до проверки предприятие поглотило трудовые коллективы нескольких своих подрядчиков. То есть компания не дробилась, а укрупнялась»,— заявил директор «Ремстанкомаша» Владимир Шумаков.

По словам Владимира Шумакова, доначисленные инспекцией налоги и штрафы в начале года были уплачены в бюджет. На работу завода судебные разбирательства не повлияли. Выпуск продукции и ее поставка потребителям осуществляется без каких-либо задержек.