На Среднем Урале в пятницу ожидаются дождь и снег

В Свердловской области в пятницу ожидается похолодание, дождь и снег, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На выходных температура не превысит +5°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Днем в регионе будет +4°..+9°. Несмотря на прояснения, сохранятся небольшие осадки, по северу Свердловской области — в виде мокрого снега.

В Екатеринбурге днем пятницы установится температура в районе +5°..+7°, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +1°, днем +5°, в воскресенье — ночью +1°, днем +4°.

В начале недели температура продолжит снижаться. В понедельник, 28 октября, ночью ожидается 0°, днем +3°, во вторник ночью похолодает до -1°, днем будет +3°, в среду ночью до 0°, днем до +4°, в четверг — ночью +1°, днем +6°.

Напомним, погода на этой неделе прогнозировалась умеренно-теплой: средняя температура ожидалась на 2°-5° выше климатической нормы.

Ирина Пичурина