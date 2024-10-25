Результат
Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Аргентина — 1889,02 очка. 2 (2). Франция — 1859,85. 3 (3). Испания — 1844,33. 4 (4). Англия — 1807,83. 5 (5). Бразилия — 1784,37. 6 (6). Бельгия — 1761,27. 7 (8). Португалия — 1752,68. 8 (7). Нидерланды — 1748,24. 9 (10). Италия — 1729,4. 10 (9). Колумбия — 1724,37. 11 (13). Германия — 1703,59. 12 (12). Хорватия — 1701,36. 13 (14). Марокко — 1681,57. 14 (11). Уругвай — 1680,36. 15 (16). Япония — 1654,09. 16 (17). Мексика — 1640,67. 17 (15). Швейцария — 1631,38. 18 (18). США — 1630,97. 19 (19). Иран — 1627,58... 20 (21). Сенегал — 1627,13… 34 (34). Россия — 1508,73.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.