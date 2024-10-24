В пятницу 129 улиц в Сочи останутся без света

В пятницу, 25 октября, 129 улиц в Сочи окажутся без электроэнергии. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Временные неудобства произойдут с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Электричества не будет с 7:00 на улицах Тимашевская, Клубная, Главная, Грушовая, Нижняя, Банановая, Лазурная Долина, Подпасечная, Крутая. Без света в пятницу останутся улицы Главная, Ветеранов, Тихая, Лазурная, Дачная, Михайловская, Плеханова, Гагарина, Черноморская.

Завтра электроэнергии не будет в переулках Амбулаторный, Вертолетный, Вишневый, Юртовский, Пасечный, Садовый, Молодежный. Без электроэнергии до 19:00 будут СНТ «Ромашка», «Магнолия», «Звездочка», «Кипарис», «Солнечное», «Родничок», «Серпантин», «Ветеран ЖБИ», «Строитель», «Лесовод», «Автомобилист».

В пятницу электричества не будет с 7:00 селах Анастасиевка, Георгиевское, Шепси, Тенгинка. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик