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В Сочи высадили 120 краснокнижных деревьев

На территории горного курорта «Газпром Поляна» высадили 120 саженцев сосны Паласса, занесенной в Красную книгу России. Это событие прошло в рамках заседания научно-технического совета организаций группы компаний ПАО «Газпром», сообщает пресс-служба Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В заседании приняли участие представители администрации курорта, Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Участники обсудили важные вопросы, касающиеся охраны окружающей среды, а также разработали идеи по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на природу и методы восстановления природных ресурсов.

Сосна Паласса, высаженная в рамках мероприятия, известна своей долговечностью: эти деревья могут жить от 500 до 600 лет, а некоторые экземпляры достигают возраста более 1 тыс. лет. В 2024 году в Сочи высадили около 850 деревьев, 3,3 тыс. кустов и более 700 пальм.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте высадили более 40 пальм «Вашингтония». В ближайшие дни на курорте посадят дополнительно восемь пальм.

Мария Удовик

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