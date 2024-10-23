В Сочи высадили более 40 пальм «Вашингтония»

В рамках программы по озеленению Лазаревского района Сочи на площади ЦНК и прилегающих улицах высадили свыше 40 пальм «Вашингтония». Деревья привезли из США, сообщает МЦУ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Новые пальмы пересадили на улицу Победы, 28. «Вашингтонию» также можно увидеть на улицах Партизанская и Калараша. В ведомстве отметили, что такие крупные и красивые растения хорошо вписываются в атмосферу Сочи и способствуют созданию комфортного и эстетически привлекательного пространства для местных жителей и гостей курорта.

В ближайшие дни планируется высадка восьми пальм из США.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочинском нацпарке высадят свыше 5 тыс. самшитов. Осенние посадки уже стартовали. Сейчас на территории парка растут 30 тыс. таких деревьев.

Мария Удовик