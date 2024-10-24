Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе после жалоб на воспитателя коррекционной школы возбудили уголовное дело

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в действиях руководства коррекционной школы. Информация о применяемых в учреждении незаконных методах воспитания была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Сообщается, что противоправные действия совершал один из педагогов. Кроме этого, отмечается, что руководство учреждения, зная о происходящем, не предпринимало должных мер для пресечения незаконных методов воспитания.

Уголовное дело возбуждено отделом СКР по Октябрьскому району Уфы по итогам доследственной проверки. Следователи опрашивают несовершеннолетних, сотрудников и руководство образовательного центра, собирают доказательства по делу, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...