В Уфе после жалоб на воспитателя коррекционной школы возбудили уголовное дело

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в действиях руководства коррекционной школы. Информация о применяемых в учреждении незаконных методах воспитания была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Сообщается, что противоправные действия совершал один из педагогов. Кроме этого, отмечается, что руководство учреждения, зная о происходящем, не предпринимало должных мер для пресечения незаконных методов воспитания.

Уголовное дело возбуждено отделом СКР по Октябрьскому району Уфы по итогам доследственной проверки. Следователи опрашивают несовершеннолетних, сотрудников и руководство образовательного центра, собирают доказательства по делу, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова