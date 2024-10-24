«Если что-то дороже, чем на рынке, оно сдохнет»

На очередном заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры депутаты одобрили два закона об инвестиционных проектах общей стоимостью более 2 млрд руб. Один предполагает строительство производства по переработке шин в Нижневартовске, второй — производства по выпуску фасонного проката в Сургуте. Некоторые депутаты подвергли сомнению эффективность бюджетной поддержки компаний, подозревая, что они могут быть связаны с «недружественными странами».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание думы ХМАО-Югры

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Заседание думы ХМАО-Югры

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Одним из основных вопросов повестки заседания думы ХМАО был обозначен инвестиционный проект по производству дизельного топлива из вторсырья в Нижневартовском районе. Как говорится в пояснительной записке, департамент экономического развития Югры получил предложение от компании «КомТрансАвто», которая планирует производить дизельное топливо и пеллет из автомобильных шин и пластиковых отходов. Проект поможет ликвидировать свалку в Нижневартовском районе.

С компанией предполагается заключить соглашение сроком на 10 лет. Планируется, что в рамках проекта произведут не менее 17,6 тыс. т дизельного топлива, не менее 3,5 тыс. т пеллет, будет утилизировано не менее 17 тыс. т отходов.

Согласно законопроекту, инвестиции составят не менее 715 млн руб. При этом компании будет предоставлен заем в размере 250 млн руб. Предполагаемые налоговые начисления в бюджеты разного уровня по итогам реализации проекта составят не менее 403 млн руб.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк обратил внимание, что к законопроекту не приложены финансовые обоснования, а лишь указано, какие затраты понесет бюджет. Поэтому он предложил снять вопрос с рассмотрения на заседании, но поддержки не получил.

Во время обсуждения законопроекта господин Сердюк усомнился, что для реализации проекта необходимо принимать отдельный законопроект, а также что его реализация будет экономически обусловлена. И. о. директора департамента промышленности ХМАО Виктор Гамузов пояснил депутату, что без бюджетного финансирования подобные проекты реализовать не удастся экономически. При этом в законопроекте прописаны контрольные точки для экспертизы экологического влияния и достоверности сметной стоимости проекта. Если до 30 июня 2025 года проверки не будут пройдены, компания будет вынуждена вернуть субсидии в полном объеме.

Господин Сердюк возмутился, что средства передают компании до проверки всех документов. Заодно, обеспокоившись тем, что у нее могут быть иностранные бенефициары из недружественных стран, предложил сначала проверить компанию, а затем принимать закон.

Кроме того, господин Сердюк обратил внимание на то, что «КомТрансАвто» не предоставило сертификатов о том, что использует российское оборудование. По мнению депутата, может оказаться, что его поставляют из «недружественных стран». Господин Сердюк напомнил, что 14 октября президент РФ Владимир Путин внес закон о ратификации сотрудничества с КНДР.

«Если Владимир Владимирович сказал дружить с Северной Кореей, то давайте дружить и северокорейские установки ставить», — предложил он.

Депутат от «Единой России», председатель комитета по охране окружающей среды и экономической политике Сергей Великий уточнил, что установки производятся на территории России, они уже прошли испытания, смонтированы и готовы к запуску.

Депутат от «Единой России» Алексей Андреев поддержал Михаила Сердюка, указав на то, что у проекта нет реального финансово-экономического обоснования. По его мнению, предполагаемое к производству топливо, согласно предоставленным данным, будет дороже средней рыночной цены. «Вы свои 400 млн руб. в бюджет обратно не получите. Если что-то дороже, чем на рынке, оно сдохнет — это экономика»,— пояснил господин Андреев.

По итогам обсуждения «за» проголосовали 29 депутатов, «против» — двое, еще трое воздержались.

Следующий инвестиционный проект вызвал меньше споров. Он предполагает техническое перевооружение завода «Сургутский металлургический комплекс» — создание производства по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. т в год.

Проект предполагает выпуск стальных уголков, швеллеров и арматуры. Инвестиции должны составить не менее 1,68 млрд руб., а ожидаемые налоговые отчисления в бюджет — не менее 1,95 млрд руб. Срок действия соглашения составляет 10 лет.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков поинтересовался, производилась ли проверка в отношении компаний, с которыми планируется заключать соглашение, и не пойдут ли деньги лицам, «которые не поддерживают позицию президента Российской Федерации и нас всех». «Мы живем в новой реальности, идет специальная военная операция, мы обязаны исполнять задачи, поставленные президентом. Есть масса людей, которые живут по-прежнему и еще ориентированы на Запад. Мы должны убедиться, что люди, которые получают деньги из бюджета, не имеют иностранного гражданства и поддерживают специальную военную операцию, не выводят деньги за границу»,— сказал он.

Виктор Гамузов заверил его, что проверка соответствия компаний всем требованиям российского законодательства проводится. Михаил Сердюк вновь подчеркнул, что проверки нужно проводить до принятия законопроекта.

В итоге проект поддержали 34 депутата, один воздержался.

Анна Капустина