На СвЖД поступило шесть новых современных вагонов

На Свердловскую железную дорогу в рамках программы обновления подвижного состава пригородных перевозок поступило шесть новых вагонов. Как сообщили в пресс-службе магистрали, они будут курсировать в Свердловской области и Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Современные вагоны будут курсировать по направлениям Чусовская — Кузино (между Пермским краем и Свердловской областью) и Чусовская — Кын (перевозчик — АО «Пермская пригородная компания»).

Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе. По данным СвЖД, они соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. Салоны оснащены кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В вагонах установлены кресла с персональными розетками для зарядки гаджетов, есть информационные табло, на которых показывается время и температура внутри вагона.

С 2020 года на СвЖД поступило 72 современных пассажирских вагона с местами для сидения. Также за этот период пригородный парк магистрали пополнили четыре рельсовых автобусов «Орлан», восемь электропоездов ЭП2ДМ, а также 28 электропоездов «Финист».

Полина Хабарова