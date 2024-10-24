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Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют на четыре месяца

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на четыре месяца, со 2 ноября до конца февраля, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Сначала там проведут ярмарку выходного дня, а потом начнут заливать каток.

Последняя ярмарка выходного дня, из-за которой закроют парковку на площади 1905 года, должна пройти со 2 по 3 ноября

Последняя ярмарка выходного дня, из-за которой закроют парковку на площади 1905 года, должна пройти со 2 по 3 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Последняя ярмарка выходного дня, из-за которой закроют парковку на площади 1905 года, должна пройти со 2 по 3 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Каток будет работать до середины февраля, после чего потребуется еще около 1,5 недель на его демонтаж»,— рассказали в канале.

Напомним, каток займет площадь 3,5 тыс. кв. м. Помимо проката коньков, там появятся павильоны с едой. Каток сделают платным по вечерам и в выходные дни.

Виталий Красиков

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