Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют на четыре месяца

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на четыре месяца, со 2 ноября до конца февраля, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Сначала там проведут ярмарку выходного дня, а потом начнут заливать каток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последняя ярмарка выходного дня, из-за которой закроют парковку на площади 1905 года, должна пройти со 2 по 3 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Последняя ярмарка выходного дня, из-за которой закроют парковку на площади 1905 года, должна пройти со 2 по 3 ноября

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Каток будет работать до середины февраля, после чего потребуется еще около 1,5 недель на его демонтаж»,— рассказали в канале.

Напомним, каток займет площадь 3,5 тыс. кв. м. Помимо проката коньков, там появятся павильоны с едой. Каток сделают платным по вечерам и в выходные дни.

Виталий Красиков