В Челябинске суд ужесточил наказание четырем нелегальным оружейникам

Челябинский областной суд ужесточил наказание задержанным УФСБ четырем участникам организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконном обороте и изготовлении оружия. Назначенные сроки лишения свободы — от девяти до 13 лет жители Челябинской и Курганской областей будут отбывать колониях не общего, а строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор Курчатовского районного суда Челябинска от 13 июня обжаловало надзорное ведомство, посчитавшее, что осужденные совершившие особо тяжкие преступления должны отбывать наказание в более строгих условиях. Апелляционный суд согласился с этим, также исключив из приговора первой инстанции льготный зачет времени содержания осужденных под стражей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2021 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из Москвы, Тюменской, Свердловской и Курганской областей ликвидировали межрегиональную группировку, занимавшуюся незаконной переделкой и сбытом огнестрельного оружия. В ходе обысков у фигурантов было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, два револьвера «Наган», самозарядный карабин Симонова, охотничий карабин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья, самозарядное огнестрельное устройство, а также 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления и переделки оружия.