Суд приговорил жителя Ашинского района к семи годам колонии за смертельное ДТП

Ашинский городской суд признал виновным 34-летнего жителя Миньяра в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, из-за которого погибла его пассажирка. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишили права управления транспортными средствами на срок до двух лет и шести месяцев, сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.

Авария произошла ночью 30 июля 2023 года на дороге Сим — Миньяр — Аша. По данным прокуратуры, житель Миньяра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в железобетонный забор. В результате удара автомобиль опрокинулся, пассажирка вылетела через лобовое стекло. От полученных травм она скончалась на месте.

Обвиняемый в суде вину не признавал и утверждал, что он был пассажиром, а его сожительница — водителем. Однако суд на основании доказательств принял сторону прокуратуры и вынес обвинительный приговор.