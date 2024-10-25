В Йошкар-Оле на ремонт дворов и тротуаров потратят 10,2 млн рублей

В Йошкар-Оле начнется ремонт дворовых территорий и тротуаров многоквартирных домов. На эти работы выделено 10,2 млн рублей из средств республиканского и местного бюджетов. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Ремонт затронет дворовые территории на улицах Успенская, Гагарина, Зарубина и Панфилова. В рамках работ будут обновлены внутриквартальные проезды, проезды к контейнерным площадкам и тротуары. Работы проведут по следующим адресам: улица Успенская, дом 9; проспект Гагарина, дома 10, 12 и 14; улица Зарубина, дома 5, 9, 12а и 15; улица Панфилова, дома 28а, 30 и 30а; улица Первомайская, дом 181; Ленинский проспект, дома 30, 32, 32а и 47; улица Лобачевского, дома 3 и 10. Общая площадь проездов составит 10 314 кв. м.

Сроки выполнения работ – с момента подписания контракта до 30 ноября 2024 года. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа».

В августе сообщалось о тендере на ремонт дворов многоквартирных домов в Йошкар-Оле стоимостью в 51 млн рублей.