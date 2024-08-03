В Йошкар-Оле отремонтируют дворы многоквартирных домов за 51 млн рублей

В столице Марий Эл отремонтируют дворы многоквартирных домов за 51 миллион рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Работы будут проходить около 30 многоквартирных домов города по улицам Я. Крастыня, Первомайская, Ленинский проспект и другим. В задачи исполнителя входит обустройство тротуаров и их покрытие асфальтом, а также валка деревьев с погрузкой и перевозкой, срезка кустарников с погрузкой и перевозкой, ремонт колодцев, посев трав и покрытие брусчаткой.

Самыми дорогими позициями тендера стали устройство выравнивающего слоя из смеси А16ВН (16,5 млн руб.) и установка бортовых камней БР 100.30.15 (5,7 млн руб.).

Окончание выполнения работ планируется не позднее 31.12.2024 г.

Заказчиком работ стала МКУ «Дирекция муниципального заказа» Йошкар-Олы.

Финансирует работы Республиканский бюджет городского округа Йошкар-Олы и местный бюджет городского округа.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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