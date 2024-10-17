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Количество самозанятых в Сочи выросло почти на 40%

В Сочи в 2024 году количество самозанятых граждан выросло почти на 40%, что стало рекордом для курорта. Также открылись 2 тыс. новых предприятий малого и среднего бизнеса, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Город напрямую заинтересован в том, чтобы такая тенденция сохранялась. О поддержке сочинских производителей говорили на встрече с профильным комитетом Городского Собрания Сочи», – рассказал мэр.

Господин Прошунин отметил, что городские власти будут и дальше поддерживать проект «Выбирай Сочинское», который объединил уже более 160 предприятий. Рассматривается возможность разработать единый комплимент для отелей и гостиниц, чтобы гости могли оценить большое разнообразие местной продукции. В планах у городских властей также установка системы навигации на турмаршрутах, где есть агрокомплексы.

Мэр обсудил с депутатами перспективы создания в Сочи технопарка и площадок для масштабирования производств и поиска новых рынков сбыта. Андрей Прошунин дал поручение проработать возможные варианты для проекта.

Вячеслав Рыжков

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