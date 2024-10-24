В реку Мзымта в Сочи выпустили 14 тысяч особей черноморского лосося

Специалисты племенного форелеводческого завода «Адлер» выпустили в реку Мзымта 14 тыс. особей черноморского лосося (кумжи). Предприятие ежегодно выпускает порядка 350 тыс. мальков этого вида, отмечает пресс-служба Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Рыбоводы ведут планомерную работу по восстановлению популяции краснокнижной рыбы», – говорится в публикации.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте высадили больше 40 пальм «Вашингтония». Работы велись в рамках программы по озеленению Лазаревского района на площади ЦНК и прилегающих улицах. В ближайшие дни планируется высадка еще восьми пальм.

Вячеслав Рыжков