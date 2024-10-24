В Чебоксарах в одном из дворов на 10-летнего ребенка напала овчарка

В Чебоксарах во дворе одного из домов по ул. Эльгера на 10-летнего ребенка напала безнадзорная овчарка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Прохожие помогли отогнать собаку. Мальчику диагностировали укусы левой ноги. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Московского района обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании с администрации Чебоксар компенсации морального вреда. Органы местного самоуправления контролируют содержание безнадзорных животных.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В пользу семьи пострадавшего ребенка взыскали 50 тыс. руб.

Диана Соловьёва