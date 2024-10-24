Айнур Биргалин вновь стал главой Духовного управления мусульман Башкирии

Председателем Духовного управления мусульман Башкирии по итогам конкурса стал муфтий Айнур Биргалин. Он возглавил религиозную организацию на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ Айнур Биргалин

Фото: Артур Салимов, Коммерсантъ

Айнур Биргалин родился в 1989 году в Учалинском районе БАССР. В 2010 году завершил обучение в университете аль-Азхар по специальности «Теология», а в 2016 году — Башкирский государственный университет (ныне УУНиТ) по специальности «Филолог-преподаватель башкирского и арабского языков». Впервые председателем ДУМ РБ господин Биргалин был избран в 2019 году.

Венера Хисамова