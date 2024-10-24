В Сабинском районе прокуратура добилась выплаты 160 тыс. рублей местному жителю

В Сабинском районе Татарстана после проверки прокуратуры местному жителю была выплачена задолженность в размере свыше 160 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка была проведена в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Сабантуй», где выяснилось, что бывшему сотруднику не был произведен расчет в день увольнения, что нарушает требования ст. 140 Трудового кодекса РФ.

В связи с этим прокурор района внес представление в адрес директора учреждения и возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ за невыплату в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Материалы дела были направлены в Государственную инспекцию труда Республики Татарстан.

В результате вмешательства прокуратуры права гражданина были восстановлены, и ему была выплачена полная сумма расчетных денежных средств в размере 163 тыс. руб.