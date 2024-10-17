Мошенники под видом сотового оператора обманули сочинку почти на 1 млн рублей

В Сочи женщина стала жертвой мошенников, потеряв около 970 тыс. руб. после телефонного разговора о продлении договора с сотовым оператором. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, сообщает пресс-служба ведомства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел, когда 35-летняя сочинка по телефону предоставила специалистам сотового оператора код из SMS-сообщения для продления своего договора. Вскоре после этого ей позвонили якобы из Центробанка и предупредили о том, что она могла стать жертвой мошенников, которые получили доступ к ее банковским счетам.

Чтобы защитить свои средства, женщина обналичила почти 1 млн руб. и перевела деньги на «безопасный счет», который, как выяснили оперативники, принадлежал 18-летнему жителю Адыгеи. Подозреваемого задержали. Полицейские установили, что похищенные средства молодой человек перевел своим сообщникам, оставив себе малую часть.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полицейские продолжают расследование, пытаясь выяснить, сколько еще людей могли стать жертвами аферы.

«Ъ-Сочи» писал, что жительница Кубани потеряла квартиру в Сочи. Предыдущий владелец спустя несколько лет смог незаконным способом вернуть себе право на квартиру и продать ее третьи лицам.

Мария Удовик