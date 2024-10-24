В Татарстане за сентябрь выдано 2,87 тыс. ипотечных кредитов на 13,28 млрд рублей

В сентябре 2024 года в Татарстане было выдано 2,87 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 13,28 млрд руб., что на 2% больше по количеству и на 15% по объему по сравнению с августом. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Средний размер кредита составил 4,64 млн рублей, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний срок ипотечного кредитования в республике остался высоким и составил 284 месяца.

По данным ОКБ, ипотечное кредитование в Татарстане демонстрирует устойчивые результаты, несмотря на общую тенденцию снижения в стране. Важно отметить, что ипотечные кредиты на новостройки составили 36% от общего количества выданных займов.

В целом по России за девять месяцев 2024 года было оформлено 929,39 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн руб., что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на ипотечные кредиты для покупки новостроек снизился на 30,5% с начала 2024 года. Аналитики отметили, что к концу ноября спрос на ипотеку может немного восстановиться: застройщики традиционно запускают акции и распродажи в преддверии новогодних праздников, что может стимулировать рост интереса к ипотечным сделкам на 5–10%.

Анар Зейналов