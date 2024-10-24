Российские топ-менеджеры рассказали о нежелании релоцироваться за рубеж

Только 12% российских топ-менеджеров готовы к переезду в другую страну для построения карьеры. Больше половины (56%) опрошенных вообще не задумываются о такой перспективе, а 32% рассуждают об этом только в теории. Такие данные приводит в результатах исследования консалтинговое агентство RusPartners. В опросе приняли участие 1281 российских топ-менеджеров из 14 сфер бизнеса.

Даже среди тех, кто рассматривает возможность релокации в другую страну, большая часть (56%) признают, что это рискованный шаг, а шансы, что переезд пройдет успешно крайне малы. Среди причин, почему топ-менеджеры не рассматривают релокацию, самым популярным стало чувство комфорта — опрошенные руководители назвали Россию одной из самых комфортных для жизни стран мира, имея в виду социальные выплаты, организацию детских садов, школ и другие бонусы (49%). Кроме того, респонденты считают, что именно в Российской Федерации открывается множество возможностей для профессионального развития (17%).

Среди распространенных опасений российских топ-менеджеров о релокации и работе за границей наиболее популярными аналитики RusPartners отмечают сложности в понимании местного менталитета (14%) и высокую стоимость организационных расходов на переезд (9%). Каждый десятый опрошенный руководитель заявил, что его в принципе не привлекает возможность работы в другой стране.

«Опрос подтвердил наши наблюдения, что российский топ-менеджмент нацелен на развитие внутри страны, признавая Россию одной из самых комфортных стран для жизни, профессионального развития и карьерных перспектив,— отмечает Партнер консалтингового агентства RusPartners Анастасия Малахова.— Интересно то, что среди всех категорий опрошенных, возможность релокации в большей степени рассматривают представители индустрии моды. Вообще не задумываются об этом топ-менеджеры занятые на госслужбе, в сферах логистики, производства, строительства, финансов и юриспруденции».

Руководители также отмечают возможные трудности, связанные с развитием бизнеса за рубежом. Например, 24% считают, что могли бы столкнуться со сложностями в поиске бизнес-партнеров или в нетворкинге, 16% переживают из-за возможных трудностей с легализацией бизнеса. Среди бытовых сложностей релокации опрошенных прежде всего пугают поиск жилья в новой стране (37%), языковой барьер (34%), тяжелый процесс адаптации к новому месту (29%), сложности с получением гражданства или ВНЖ (23%).

Среди тех топ-менеджеров, которые рассматривают возможность релокации, самой популярной страной для переезда оказались ОАЭ (39%). Также респонденты рассматривают США (27%), страны Восточной Европы (21%), Грузию (17%), Турцию (13%) и Западную Европу (13%). Наиболее привлекательными чертами этих стран для опрошенных оказались легкие условия переезда (36%), благоприятный климат (29%) и карьерные возможности (28%). Также их рассматривают в качестве места жительства из-за лояльного отношения к иностранцам (20%) и низких налогов (18%).