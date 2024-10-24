Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам 29 млн рублей

В минувшие сутки жители Башкирии перевели предполагаемым мошенникам свыше 29 млн руб., сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Одним из пострадавших стал 44-летний житель Салавата. Сотрудникам полиции он рассказал, что в течение недели ему звонили якобы руководители компании, в которой она работал, сотрудники управления ФСБ и «Росмониторинга». Звонившие убеждали потерпевшего перевести деньги на «безопасный счет», чтобы отменить заявку на якобы оформленный на него мошенниками кредит. В итоге потерпевший перечислил 13 млн руб., в том числе полученные в кредит.

Венера Хисамова