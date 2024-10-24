В Марий Эл 23 октября произошло два ДТП: один погибший, трое пострадавших

23 октября на территории Республики Марий Эл произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб, трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Первое ДТП произошло в 14:20 в Новоторъяльском районе на автодороге Пектубаево – Шура – Большая Шимшурга. 17-летний подросток без водительских прав, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением из-за превышения скорости и съехал в кювет. С травмами его доставили в больницу. От освидетельствования на алкоголь он отказался. Подростку грозит до 15 суток административного ареста.

Второе происшествие случилось в 14:45 в Медведевском районе на автодороге Йошкар-Ола – Уржум. Нетрезвый 22-летний житель Кировской области, лишённый прав, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110». На месте погибла 18-летняя пассажирка «ВАЗа», 21-летняя девушка и водитель получили серьёзные травмы. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.