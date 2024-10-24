Тюменский губернатор рассказал на форуме «Инфотех» об использовании ИИ в регионе

В Тюмени в рамках второго дня форума «Инфотех-2024» совместно с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым обсудили перспективы внедрения в регионе технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме «Инфотех-2024»

Фото: Telegram-канал Александра Моора Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме «Инфотех-2024»

Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам господина Моора, ИИ позволил на 98% сократить число не состоящих на диспансерном учете пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Проанализировав данные, система без участия врача нашла людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Кроме того, в этом году в области внедрили идентификацию пациента по номеру телефона при записи на прием к врачу. По словам губернатора Моора, такое нововведение экономит время. Отмечается, что в прошлом году такое предложение внес министр Шадаев.

Также по словам губернатора, ИИ внедряется и в систему образования. Школы региона перешли на платформу «Моя школа», которая позволяет анализировать большие объемы данных и формировать индивидуальные траектории обучения.

«Уверен, список отраслей, где используется искусственный интеллект, в будущем будет только увеличиваться. Но для этого регионам и крупным технологическим компаниям необходимо не конкурировать, а сотрудничать»,— рассказал Александр Моор.

Форум «Инфотех-2024» стартовал вчера, 23 октября. Во время открытия господин Моор рассказал, что Тюменская область входит в число субъектов РФ, достигших наиболее высокого уровня цифровой зрелости. Главная тема форума, который проводится совместно с Минцифры РФ, — развитие ИИ в ключевых сферах экономики.

Полина Хабарова