Марафон «Знание.Первые» пройдет в Сочи 4 ноября

В Сочи 4 ноября пройдет просветительский молодежный марафон «Знание.Первые». В День народного единства на площадке мероприятия выступят известные спортсмены, ученые, блогеры и предприниматели, сообщает официальный ресурс полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди выступающих на марафоне — исполнительный директор ГК ЭФКО Сергей Иванов, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова и другие известные спикеры. В ходе лекций участникам мероприятия расскажут о патриотизме, науке, бизнесе, медиа и спорте. Транслировать выступления экспертов будут на платформе «Знание.ТВ» и в соцсетях.

Участвовать в мероприятии будут школьники и молодые специалисты. Господин Устинов отметил, что марафон станет важным событием для инициативной молодежи.

Просветительский марафон «Знание.Первые» проводят в России с 2021 года. На платформе ежегодно встречаются молодежь и первые лица государства.

Вячеслав Рыжков