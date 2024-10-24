«Россети Тюмень» провели уроки электробезопасности для 13 тысяч человек

С начала 2024 года сотрудники «Россети Тюмень» провели около 300 занятий по электробезопасности и энергосбережению в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Уроки посетили 13 тысяч детей и взрослых.



Ключевыми площадками для занятий стали школы и детсады, спортивные и культурные учреждения, оздоровительные и пришкольные лагеря. Только в рамках ежегодной летней кампании по предупреждению электротравматизма «Россети Тюмень» провели 119 тематических встреч для более чем пяти тысяч детей.

На уроках ребята повторили правила безопасного обращения с электроприборами и поведения вблизи энергообъектов, а также узнали первоочередные действия при ударе током. Для лучшего усвоения информации детьми специалисты использовали мультимедийные презентации и материалы спецпроекта Группы «Россети» во ВКонтакте – сообщества Маши Лампочкиной, которая учит безопасному обращению с электричеством.

АО «Россети Тюмень»