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Зарплата в сфере гостеприимства Сочи за год выросла на 18%

По данным аналитиков hh.ru на сентябрь 2024 года, медианная зарплата в профобласти гостеприимства Сочи достигла 65,2 тыс. руб., что почти на 18% больше, чем год назад на курорте, и на 12,6% — чем в сентябре 2024 года в целом по краю (57,9 тыс. руб.). Об этом «Ъ-Сочи» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Соискатели сейчас могут выбирать наиболее выгодные для себя условия, что приводит к гонке заработных плат и мотивационных программ у работодателей. Растущая инфляция также порождает завышенные ожидания по заработной плате, что не всегда соответствует квалификации и универсальным навыкам кандидата»,— комментирует директор по персоналу горного курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

В отделе кадров, трудовых отношений и социального развития курорта «Газпром Поляна» отмечают, что рынку труда в Сочи свойственна, в отличие от кадрового рынка промышленных городов, сезонность. «Кроме того, здесь существует серьезная проблема нехватки локальных кадров и преобладание иногородних кандидатов. В туристической отрасли традиционно остро не хватает линейного персонала. Основными причинами дефицита считаются демографическая яма и отток из России трудовых мигрантов»,— считают в компании.

Ранее сообщалось, что количество предложений от работодателей в сфере гостеприимства Сочи в январе — середине октября 2024 года на рекрутинговой платформе hh.ru превысило 8,7 тыс. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич

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