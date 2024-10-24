Чистая прибыль ММК в январе-сентябре снизилась на 20%

В январе-сентябре 2024 года чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составила 67,8 млрд руб., что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные опубликованы в отчете предприятия.

При этом выручка ММК увеличилась на 8,2%, до 602,8 млрд руб. Как отмечают в компании, на это повлиял рост издержек и инфляции на цены реализации. Свободный денежный поток вырос на 26,4% и составил 29,9 млрд руб. вследствие нормализации оборотного капитала.

Капитальные вложения относительно девяти месяцев прошлого года выросли на 6,8%, до 69,2 млрд руб. В июле текущего года была введена в эксплуатацию, по данным ММК, самая мощная в России коксовая батарея №12. Она должна заменить устаревшее оборудование. Годовая мощность новой батареи составляет 2,5 млн т сухого кокса, что покрывает половину потребности предприятия. Также комплекс позволит значительно снизить выбросы вредных веществ и CO2 в атмосферу.

Виталина Ярховска