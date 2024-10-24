Спрос на автомобили с пробегом в Челябинской области вырос на 22%

В третьем квартале 2024 года в Челябинской области спрос в дилерских центрах на автомобили с пробегом вырос на 21,7% по сравнению со вторым кварталом. В топе марок оказались Lada (16,2% от общего спроса), Kia (11,7%), Hyundai (8,9%), Toyota (8%) и Renault (5,3%), сообщает «Авито Авто».

Среди моделей самой популярной стала Lada Granta с показателем 4% от общего спроса. На втором и третьем местах — Hyundai Solaris (3,8%) и Kia Rio (3%). Замыкают пятерку лидеров по спросу Lada Vesta (2,5%) и Toyota Camry (2,4%).

При этом число объявлений о продаже машин с пробегом от дилеров за квартал выросло на 9%. Чаще всего продают автомобили марок Lada (18,2% от общего количества объявлений), Kia (12,9%) и Hyundai (8,7%).

Виталина Ярховска