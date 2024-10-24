Бюджет форума «Россия — спортивная держава» в Уфе превысил 300 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о еще 15 договорах ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» на оказание услуг для форума «Россия — спортивная держава». Сумма новых соглашений составила 21 млн руб. Договоры были заключены с 8 по 17 октября и размещены на портале госзакупок с 11 по 23 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Самый дорогой контракт подписан на поставку оборудования и услуги технического персонала для проведения Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Башкирии, на это потрачено 7,8 млн руб. На услуги лингвистов выделено 4 млн руб., на поставку сценических конструкций и ферм — 2,6 млн руб.

Таким образом, всего для подготовки и проведения форума было заключено 140 договоров, которые обошлись Дворцу борьбы и Центру фехтования в 303,4 млн руб.

Мероприятие проходило в Уфе с 17 по 19 октября. Программа включала в себя заседание Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ, спортивные состязания и культурные события.

Идэль Гумеров