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В Курганской области детей участников СВО будет бесплатно кормить в школах

Новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции РФ на Украине ввели в Курганской области. Дети будут получать бесплатное горячее питание в школах. Об этом сообщил губернатора Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, 23 октября правительство Зауралья утвердило соответствующий нормативный акт. Под эту меру поддержки попадают около 1,5 тыс. детей, которые живут в Курганской области.

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