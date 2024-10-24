Курганский завод заплатит налоги на 52 млн рублей, сокрытые из-за дробления бизнеса

Екатеринбургское ООО «Ремстанкомаш», которое владеет курганским заводом по производству запчастей для скважин, не смогло в кассации оспорить начисление 52 млн руб. налогов и штрафов. Эту сумму компания не заплатила из-за дробления бизнеса. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В 2023 году УФНС России по Свердловской области по результатам проверки обязало предприятие оплатить 46,2 млн руб. налога на прибыль организаций и 6,1 млн руб. штрафа по п. 3 ст. 122 НК РФ (умышленная неуплата налогов в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога). С решением ведомства «Ремсташкомаш» не согласился и подал иск.

Во время разбирательства суд установил, что у предприятия было пять подконтрольных организаций, в которых работали знакомые и родственники руководства. Компании и индивидуальные предприниматели имели упрощенную и общеустановленную систему налогообложения. Фактически сотрудники работали на заводе, однако трудоустроены они были в разных организациях. Участники схемы работали по одному и тому же адресу, на общем оборудовании. Доказательствами ухода от налогов также стали признаки несамостоятельности организаций: все документы подписывались руководством завода, действия от лица компаний и предпринимателей совершались с одинаковых IP-адресов, все средства поступали на банковский счет «Ремстанкомаша» либо напрямую, либо сначала в подконтрольные организации, а после обналичивания — в «теневую кассу» завода. Предприятие пыталось доказать, что все эти действия были необходимы для оптимизации производства, однако обыски УФСБ России по Курганской области и доводы налоговой службы демонстрировали обратное.

В мае 2024 года арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска «Ремстанкомаша». Последующие инстанции — апелляционная в июле и кассационная в октябре — согласились с его решением.

Виталина Ярховска