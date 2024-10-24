УФАС запретило рекламу челябинской стоматологии из-за телефонного спама

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу стоматологии Imperial. Представители клиники звонили и предлагали услуги горожанам без их согласия, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС пожаловался житель Челябинска. По телефону ему озвучили следующую информацию: «…это стоматология города Челябинска. Приглашаем на бесплатное комплексное обследование полости рта…».

Рекламораспространитель не смог доказать, что получил согласие абонента на подобные звонки. В связи с этим реклама признана незаконной. Стоматология получила предписание УФАС с требованием прекратить звонить горожанину с предложением услуг.

Рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности.