Умер народный артист России актер Евгений Князев

Советский российский актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Некролог размещен на сайте театра «Колесо» города Тольятти Самарской области. Причина смерти артиста не называется.

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города»,— сказано в сообщении пресс-службы театра.

Там добавили, что Князев посвятил служению в театре 36 лет. На сцене он исполнил порядка 40 ролей, среди которых Бегун в спектакле «Спортивные сцены 1981 года», Альфред Дулиттл в «Пигмалионе», Баталов из «Рождает птица птицу», Фирс в «Вишневом саде», Яичница из гоголевской «Женитьбы», Иосиф Сталин в постановке «Я, бедный Сосо Джугашвили». На экране Князев дебютировал в 1973 году в многосерийной драме «Назначения».

Евгений Князев родился в 1942 году в Туле. Его карьера началась в городском ТЮЗе, на сцену он вышел, будучи учеником десятого класса. В 1964-м году окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского и вскоре был принят в труппу Ярославского академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова. С 1988 года актер переехал в Тольятти и стал одним из сооснователей драматического театра «Колесо». В 1986 году Евгению Князеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР», в 1993-м он стал народным артистом России.