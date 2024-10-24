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Коммерсантъ FM
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Баку будет конкурировать с Мадридом

Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

UEFA получил заявки о заинтересованности в проведении решающего матча Лиги чемпионов от футбольных федераций Азербайджана и Испании. Азербайджан планирует организовать финал на Олимпийском стадионе в столице страны, Испания — на домашней арене мадридского «Атлетико», который принимал финал сезона-2018/19 между английскими клубами «Тоттенхем» и «Ливерпуль» (0:2).

Официальные заявки должны быть поданы до 19 марта 2025 года, после чего исполком УЕФА в мае определит места проведения финалов.

«РИА Новости»

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