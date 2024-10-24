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Центр растениеводства ФГБНУ ВИЛАР

Досье

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) создан в 1931 году на базе Научно-исследовательского бюро по лекарственным и душистым растениям. Входил в состав Академии сельскохозяйственных наук. В 1935 году из чисто растениеводческой организация превратилась в комплексный институт лекарственных растений, дополнительно были сформированы химико-технологический, фармакологический отделы и отдел дикорастущих растений. По данным самого института, из всех зарегистрированных отечественных фитопрепаратов более 80% разработано в ВИЛАР.

В 1991 году институт вошел в состав Россельхозакадемии. С 2018 года учредителем института является Минобрнауки. В состав института входят 12 научных отделов, единственный в РФ Ботанический сад лекарственных и ароматических растений и три филиала: Белгородский, Северо-Кавказский и Средне-Волжский.

В Центр растениеводства института входит отдел растительных ресурсов, а также лаборатории атомарно-молекулярной биорегуляции и селекции, геномики и биохимии лекарственных растений, Ботанический сад, агробиологии, биотехнологии. Руководитель центра — доктор сельскохозяйственных наук Александр Морозов.

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