В Тюменской области на глав дорожной организации возбудили дело о мошенничестве

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей госорганизации, которая занималась строительством дорог. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе РУФСБ России по региону. Ущерб госкомпании составил более 11 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Материалы для возбуждения дела собраны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Материалы для возбуждения дела собраны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с представителем подрядчика для хищения щебня госорганизации. Подрядчик получил щебень, предназначенный для ремонта дорог, и реализовал иным лицам.

«За совершение указанного преступления фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет»,— добавили в региональной ФСБ.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что руководителя коммерческой организации из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по утилизации отходов на сумму 3,4 млн руб. Уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) рассмотрит Нижнетавдинский районный суд Тюменской области.

Виталий Красиков