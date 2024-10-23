В Тюменской области на глав дорожной организации возбудили дело о мошенничестве
СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей госорганизации, которая занималась строительством дорог. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе РУФСБ России по региону. Ущерб госкомпании составил более 11 млн руб.
Материалы для возбуждения дела собраны сотрудниками РУФСБ
России по Тюменской области
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с представителем подрядчика для хищения щебня госорганизации. Подрядчик получил щебень, предназначенный для ремонта дорог, и реализовал иным лицам.
«За совершение указанного преступления фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет»,— добавили в региональной ФСБ.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что руководителя коммерческой организации из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по утилизации отходов на сумму 3,4 млн руб. Уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) рассмотрит Нижнетавдинский районный суд Тюменской области.