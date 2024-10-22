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Бизнесмена из Екатеринбурга осудят за мошенничество при утилизации отходов

Руководителя коммерческой организации из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по утилизации отходов на сумму 3,4 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) рассмотрит Нижнетавдинский районный суд. Согласно статье, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2020 году директор коммерческой организации выполнял в рамках муниципального контракта субподрядные работы по ликвидации свалки в Нижнетавдинском районе. «В целях возмещения затрат он предоставил заказчику поддельные документы, в которых завысил объем утилизированных отходов, что позволило ему дополнительно получить свыше 3,4 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что администрация Нижнетавдинского муниципального района заявила гражданский иск на сумму причиненного вреда. По решению суда на банковский счет обвиняемого наложен арест

Полина Хабарова

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