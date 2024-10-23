Мальчик из Чувашии получил тяжелое заболевание после приема у стоматолога

Родители 7-летнего мальчика из Чувашии пришли на прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По их мнению, ребенок получил тяжелое заболевание после оказанной неквалифицированной медицинской помощи от стоматолога. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

У мальчика диагностировали тяжелое заболевание в конце 2023 года. Родители ребенка считают, что к болезни привели неквалифицированные действия врача-стоматолога, работающего в местной поликлинике.

Заявители рассказали Александру Бастрыкину, что уголовным делом никто не занимался, пока оно не попало к главе СК России. Дело расследуют в СК Чувашии с сентября 2024 года. Также заявители пожаловались на некорректное поведение руководителя следственного отдела во время личного приема.

Александр Бастрыкин поручил руководству Судебно-экспертного центра СК России в кратчайшие сроки провести экспертизу, а руководству СК Чувашии — установить виновных и привлечь их к ответственности.

Диана Соловьёва