На Ямале утвердили расписание вертолета Салехард — Лабытнанги

На Ямале утвердили расписание вертолетных рейсов между Салехардом и Лабытнанги, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Их начнут выполнять как только между городами прекратится паромное сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первый утренний рейс будет отправляться из Лабытнанги в 7:00 и приземляться в Салехарде в 7:20, обратно он вылетает в 7:40. Отправление вертолета из Лабытнанги происходит с интервалом в 30-45 минут, последний вылетает в 17:45. Рейсы осуществляют каждый день недели, в период межсезонья. Как только на реке образуется устойчивый лед, по ней будут курсировать суда на воздушной подушке. Два судна «Нептун-23» будут ходить между городами с 6:45 до 23:00.

Анна Капустина