В Сочи ищут нейропсихолога для работы с проблемными детьми и подростками

В Сочи ищут детского нейропсихолога с окладом от 60 тыс. руб. на руки. Кандидат будет заниматься нейропсихологической диагностикой и коррекцией детей и подростков, испытывающих проблемы с развитием центральной нервной системы. Специалисту нужно будет помогать в подготовке к школе, а также корректировать трудности в обучении. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в Медицинский центр Сочи требуется детский врач невролог на зарплату от 150 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит осуществлять прием и консультирование пациентов. Среди требований — знания в области практической медицины, навыки пользования ПК.

На курорте ищут финансового директора на зарплату от 200 тыс. до 300 тыс. руб. на руки. Из обязанностей — осуществление финансово-экономического управления, налоговое планирование. Работодатель хотел бы видеть у кандидата высшее профильное образование, знание основ законодательства, принципов прогнозирования, планирования, оценки финансово-хозяйственной деятельности, умение работать с большим объемом информации, опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет.

На сайте по поиску работу также разместили вакансию проджект-менеджера с доходом от 120 тыс. руб. на руки. Из обязанностей — бенчмаркетинг, разработка и реализация стратегии построения и укрепления бренда, разработка детальных планов проектов. Работодатель ждет от потенциального сотрудника релевантный опыт работы от трех лет, образование в сфере маркетинга, знание Photoshop, Figma, Illustrator.

В Сочи ищут лидоруба на зарплату от 60 тыс. руб. до вычета налогов. Сотруднику предстоит связываться с клиентами по оставленным заявкам, квалифицировать клиента в звонке или переписке, выявлять цели покупки, бюджет, снимать первичный запрос клиента, вести отчетность.

На курорте ищут строителя-универсала на зарплату от 200 тыс. руб. на руки. Кандидат будет осуществлять кладку кирпича, блока, монтаж гипсокартона. От соискателя требуется опыт работы в аналогичной должности.

Мария Удовик