Суд отменил приговор 16 уральцам, обвиняемым в хищении топлива на 2,8 млн рублей

Свердловский областной суд отменил приговор в отношении 16 екатеринбуржцев, которые обвинялись в хищении нефтепродуктов на 2,8 млн руб. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе областного суда.

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По версии следствия, с февраля по сентябрь 2022 года 16 человек «с целью незаконного получения дохода» в составе ОПГ похищали нефтепродукты из вагонов-цистерн, которые принадлежали компании «Газпром». Их обвиняли по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой) и по ч. 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В июле суд отправил 15 человек в колонию общего режима на сроки от трех до семи лет, еще одному назначил 480 часов обязательных работ. «Приговор был обжалован осужденными и их защитниками»,— рассказали в областном суде.

Напомним, ранее суд в ЯНАО приговорил к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. жителя Свердловской области за хищение нефти на 10 млн руб. По версии следствия,он в составе группы лиц несанкционированно подключился к магистральному нефтепроводу «с последующей установкой в месте врезки цифрового крана и отвода», что привело к нарушению его функционирования.

Виталий Красиков