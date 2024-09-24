Суд приговорил уральца к 4 годам колонии за кражу нефти на 10 млн рублей

Губкинский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приговорил к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. жителя Свердловской области Александра Бондарева за хищение нефти на 10 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в РУ ФСБ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Александр Бондарев в составе группы лиц по предварительному сговору несанкционированно подключился к магистральному нефтепроводу «с последующей установкой в месте врезки цифрового крана и отвода», что привело к нарушению его целостности и функционирования.

Ущерб от его действий составил 10 млн руб. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Мария Шараева