В Екатеринбурге средние зарплаты в легкой промышленности выросли за год на 16%

В III квартале 2024 года в Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в сфере легкой промышленности составили 66,7 тыс. руб., что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребность в портных в Екатеринбурге за год выросла на 30%, в швеях — на 20%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Потребность в портных в Екатеринбурге за год выросла на 30%, в швеях — на 20%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным сервиса, значительнее всего за год выросли зарплаты, которые предлагаются портным — на 25% до 70,9 тыс. руб. На 15% выросла средняя предлагаемая зарплата швеи до 65,7 тыс. руб. Третье место по динамике роста средних предлагаемых зарплат заняла специальность обивщика — за год она выросла на 14% до 73,5 тыс. руб.

В числе наиболее востребованных профессий оказались портные (число вакансий выросло на 30% год к году), швеи (+20%) и закройщики (18%).

«За последние два года в стране появилось значительное количество отечественных брендов. Это создает дополнительный спрос на квалифицированных специалистов в условиях дефицита кадров»,— отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Анастасия Таначева