Отопительный сезон в Сочи планируют запустить 13 ноября

В прибрежной части Сочи отопительный сезон планируют начать 13 ноября. В случае необходимости котельные запустят раньше, отметил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Сочи заметно похолодало, начинаем по заявкам включать отопление в соцобъектах. Тепло уже пошло в шесть больниц в Адлерском районе: ближе к горам температура на курорте всегда ниже и систему там запускаем в первую очередь», – рассказал мэр.

Господин Прошунин заявил, что социальные объекты и многоквартирные дома курорта полностью готовы к зиме. Мэр уточнил, что видит комментарии в соцсетях касательно тепла, и заверил, что власти будут следить среднесуточной температурой по нормативам и действовать исходя из ситуации. Глава города напомнил также, что жители могут через управляющие компании обращаться в ресурсоснабжающие организации, чтобы специалисты использовали варианты отдельного подключения.

На планерке в администрации Сочи обсудили также предстоящий зимний сезон. Туристов на курорте будут принимать более 670 отелей и гостиниц. Почти четверть средств размещения находятся в горах. Господин Прошунин поручил взять на особый контроль подготовку по безопасности средств размещения и популярных мест отдыха.

Вячеслав Рыжков