Сочинский музей получил найденные при раскопках артефакты

Музею в Сочи передали найденные во время раскопок в Красной Поляне артефакты. Археологические работы в Красной Поляне проводились с апреля по октябрь этого года, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время экспедиции археологи обнаружили фрагменты погребального памятника. Среди находок были остатки каменной кладки, кромлехи и круглоплановые колодцеобразные гробницы. Эксперты выяснили, что предметы относятся к заключительному этапу дольменной культуры. Фрагменты памятника передали музею истории Адлерского района.

Начальник управления культуры города Марианна Устинова отметила, что значительную ценность музейного фонда представляют именно найденные во время археологических раскопок предметы. Госпожа Устинова уточнила, что после проведения всех необходимых процедур экспонаты, представляющие научную и историко-культурную ценность, смогут увидеть жители и гости курорта.

В мэрии отметили, что музей истории Адлерского района в 2024 году отмечает 35-летний юбилей. В музейном фонде более 17 тыс. экспонатов. Среди них и уникальные образцы. Годом ранее музей получил собственное здание.

Вячеслав Рыжков