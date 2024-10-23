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У берегов Сочи, Туапсе и Геленджика зафиксировали самую теплую температуру моря

Температура воды у берегов Краснодарского края продолжает расти, достигая отметки до +20 градусов в Сочи, Туапсе и Геленджике, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако комфортные условия для купания пока остаются недоступными.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В то же время температура моря в Анапе и Новороссийске составляет +19 градусов, что на один градус ниже, чем днем ранее. Несмотря на общий рост температуры, значения остаются недостаточными для комфортного купания.

В сравнении с Черным морем вода у побережья Азовского моря остывает быстрее. Температура воды у берегов Ейска, Приморско-Ахтарска и Темрюка 23 октября составляет от +10 до +13 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что в бархатный сезон курорт планирует принять 1,4 млн туристов. В новогодние праздники Сочи ожидает более 300 тыс. гостей.

Мария Удовик

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