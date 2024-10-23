Двухэтажный частный дом загорелся на улице Курортный проспект в Сочи

В среду, 23 октября, в Сочи загорелся двухэтажный частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 15:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожарные прибыли на место происшествия в 15:15 и установили, что огонь охватил жилое строение площадью 250 кв. м. К тушению привлекли 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Как сообщают в соцсетях, пожар произошел недалеко от санатория «Правда». Причины возгорания не уточняли. О пострадавших в пресс-службе МЧС России не сообщали.

Мария Удовик