Суд запретил «Россетям Урала» демонтаж ВОЛС в 11 населенных пунктах

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск интернет-провайдера «Интерсвязь-Урал» и запретил ПАО «Россети Урал» демонтировать волоконно-оптические линии и связи (ВОЛС), которые размещаются на опорах энергетической компании в 11 населенных пунктах региона. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Свердловской области запретил ПАО «Россети Урал» демонтировать ВОЛС в 11 населенных пунктах региона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Арбитражный суд Свердловской области запретил ПАО «Россети Урал» демонтировать ВОЛС в 11 населенных пунктах региона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно постановлению суда, иск «Интерсвязь-Урал» был подан 17 октября. В нем, в частности, говорится, что интернет-провайдер и «Россети Урала» находятся в процессе подписания договора на размещение ВОЛС на линиях электропередач, которые расположены в Каменске-Уральском, Богдановиче, селах Большая Грязнуха, Троицкое, Байны, Травянское, Прищаново, Позариха, деревнях Кремлевка, Брод и пгт Мартюш.

«На момент рассмотрения искового заявления ВОЛС на линиях электропередач уже фактически размещены, истец производит оплату за доступ к спорным опорам по ценам, установленным ответчиком. С использованием ВОЛС, размещенных на спорных опорах, истец оказывает услуги связи своим абонентам, в числе которых находятся физические лица, коммерческие организации и бюджетные учреждения»,— говорится в определении суда.

«Ущерб в случае дальнейшего демонтажа мог бы составлять порядка 5-6 млн руб., а без доступа к услугам остались бы более 8 тыс. абонентов»,— подчеркнула президент Уральской ассоциации операторов связи Ольга Шахметова. Суд удовлетворил иск «Интерсвязь-Урал» и запретил «Россетям Урала» производить демонтаж ВОЛС.

Как рассказали в пресс-службе «Россети Урал», компания временно приостановила демонтаж в указанных 11 населенных пунктах. «В остальных поселках вышеупомянутых округов работы продолжаются. Компания будет однозначно оспаривать решение суда и продолжит отстаивать свою правовую позицию»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, 8 октября «Россети Урал» начали демонтаж ВОЛС на территории трех регионов: Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края. В компании уточняли, что в регионах присутствия выявлено более 500 тыс. опор с ВОЛС, из которых легализовано 64% точек их размещения. В работе по демонтажу оставалось во всех регионах присутствия порядка 170 тыс. опор ЛЭП, где размещены ВОЛС уклоняющихся от своих обязательств провайдеров. По словам членов Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), из-за демонтажа кабелей произошло несколько аварий на ВОЛС. УралАОС направила обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с просьбой принять меры.

Анастасия Таначева